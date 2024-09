Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Termini Imerese indicano un inizio settimana con variazioni atmosferiche. Si passerà da cieli parzialmente nuvolosi a piogge leggere, per poi tornare a condizioni serene verso metà settimana. Le temperature si manterranno stabili, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità aumenterà leggermente nei prossimi giorni, con pressione atmosferica costante. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di prepararsi di conseguenza.

Lunedì 2 Settembre

Nella notte a Termini Imerese il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Sud. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 66% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la mattina, le nubi si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C, con una percezione di +30,3°C. Il vento sarà moderato a 7,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 44% con pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 60%. Le temperature massime saranno di +29,4°C, con percezione di +30,2°C. Il vento soffierà a 10,4km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà al 50% con pressione atmosferica costante a 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature saranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà leggero a 0,6km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà al 60% con pressione atmosferica in lieve aumento a 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Durante la notte a Termini Imerese il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 48%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà leggero a 3km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni sono attese con una probabilità del 14%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature rimarranno stabili intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà leggero a 2,2km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 100%.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di +29,8°C. Il vento aumenterà leggermente a 5,2km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 77%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 35%. Le temperature massime saranno di +30°C, con percezione di +30,8°C. Il vento soffierà a 11,6km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà al 49% con pressione atmosferica costante a 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura del 64%. Le temperature saranno intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero a 1,8km/h proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà al 67% con pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Durante la notte a Termini Imerese il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 35%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero a 5,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 66% e pressione atmosferica a 1015hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,7°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero a 5,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 0%.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà leggero a 3,2km/h proveniente da Nord. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 0%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con percezione di +31,1°C. Il vento soffierà a 8,1km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità rimarrà bassa al 48% con pressione atmosferica costante a 1015hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura del 0%. Le temperature saranno intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero a 2,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente al 69% con pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Giovedì 5 Settembre

Durante la notte a Termini Imerese il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 62%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,1°C, con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero a 2,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 3%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con una copertura del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero a 3,6km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 100%.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con una copertura del 100%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero a 2,9km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno presenti con una probabilità del 100%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura del 4%. Le temperature massime saranno di +29,5°C, con percezione di +30,7°C. Il vento soffierà a 2,9km/h provenendo da Sud Est. L’umidità si manterrà al 53% con pressione atmosferica costante a 1013hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature saranno intorno ai +27,7°C, con una percezione di +29°C. Il vento sarà leggero a 1,6km/h proveniente da Sud. L’umidità aumenterà leggermente al 60% con pressione atmosferica costante a 1013hPa.

