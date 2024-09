Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 18 Settembre a Termoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 16,9°C e i 22,4°C, con una sensazione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa del vento. La copertura nuvolosa sarà predominante, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto.

Durante la notte, Termoli sarà interessata da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà attorno ai 18,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 32,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio da pioggia leggera a cielo coperto. La temperatura salirà fino a 22,4°C intorno alle 10:00, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 15,4 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non sarà del tutto assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 19,2°C e 20,2°C, mentre il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che potranno raggiungere i 40,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 80%.

La sera porterà un ulteriore rasserenamento, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,1°C. Il vento rimarrà presente, ma con intensità minore, attorno ai 26 km/h. L’umidità si manterrà alta, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.3° perc. +18.3° 1.04 mm 9.1 NNO max 12.5 Maestrale 82 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 1.6 mm 32.8 O max 38.1 Ponente 91 % 1014 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 60 % 25.8 O max 36.2 Ponente 81 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° prob. 48 % 9.3 S max 11.1 Ostro 59 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.49 mm 32.5 ONO max 32.8 Maestrale 80 % 1015 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 64 % 40.2 ONO max 46.3 Maestrale 77 % 1014 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.5° prob. 68 % 31.7 ONO max 36.4 Maestrale 84 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° prob. 36 % 26.2 ONO max 34.7 Maestrale 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:59

