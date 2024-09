Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domani a Termoli si prevede una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +24,5°C. La percezione della temperatura sarà di circa +24,8°C, con venti leggeri che soffieranno da sud a una velocità di 6,9km/h.

Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il suo picco intorno alle ore 10:00 con una percentuale del 59%. Le temperature saliranno fino a +31,5°C, con una percezione di caldo che arriverà a +32,6°C. I venti si intensificheranno provenendo dall’est a una velocità di 19,3km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una probabilità del 100% di nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +30,1°C, ma la percezione del caldo sarà più elevata, arrivando a +31,9°C. I venti aumenteranno di intensità, soffiando da est a una velocità di 37,5km/h.

La situazione non cambierà molto nel corso della sera, con cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +26,8°C. I venti provenienti da nord soffieranno a una velocità di 16,6km/h, mantenendo l’umidità al 75%.

In conclusione, per Termoli domani si prevede una giornata con un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla mattina, con cielo coperto e possibili precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 5.9 SSE max 6.1 Scirocco 69 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 6.9 S max 7.6 Ostro 69 % 1013 hPa 6 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 9.6 SSE max 12.9 Scirocco 58 % 1013 hPa 9 nubi sparse +31.2° perc. +31.9° Assenti 13.5 ESE max 16.4 Scirocco 44 % 1013 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +32° Assenti 35.9 ENE max 26.5 Grecale 49 % 1011 hPa 15 cielo coperto +27.6° perc. +29.7° prob. 4 % 15.9 NNE max 23.8 Grecale 69 % 1010 hPa 18 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 13.1 NNO max 16.3 Maestrale 77 % 1011 hPa 21 cielo coperto +25.9° perc. +26.5° Assenti 6.6 ONO max 7.5 Maestrale 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.