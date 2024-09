Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Termoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C e una leggera brezza proveniente da sud-est. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con una leggera pioggia che inizierà a manifestarsi nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, e si prevede che la pioggia leggera continui a cadere. Le temperature si manterranno tra i 16°C e i 20°C, con un’umidità che raggiungerà il 76%. Il vento soffierà da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 8 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.87 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre la pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che potranno raggiungere i 0.5 mm. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 18 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. La pioggia moderata si farà sentire, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento si ridurrà, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’82%. Gli accumuli di pioggia nel corso della giornata porteranno a un totale significativo, rendendo necessaria una certa cautela per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli indicano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 32 % 8.1 SSE max 10.3 Scirocco 69 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 12 % 9.3 SE max 13.8 Scirocco 70 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.87 mm 8 SSO max 7.9 Libeccio 76 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +18.7° perc. +18.3° 0.25 mm 2 O max 3.2 Ponente 65 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +19.9° 0.19 mm 12 ENE max 15.5 Grecale 60 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.5 mm 18.3 ESE max 18 Scirocco 64 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +17.8° perc. +17.8° 1.04 mm 4.9 ENE max 9.4 Grecale 84 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.3 mm 12 O max 14.3 Ponente 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:01

