Previsioni Meteo Termoli: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Termoli di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della mattinata in un cielo coperto, con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma si registreranno anche delle fluttuazioni termiche significative. La presenza di venti freschi e la possibilità di precipitazioni renderanno la giornata variabile, con un’attenzione particolare alle condizioni nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, raggiungendo i 22,2°C. La velocità del vento sarà di circa 11,4 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 27,4°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 27,9°C. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, raggiungendo velocità di 34,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 51%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 25,4°C alle 14:00. La pioggia sarà accompagnata da venti moderati, con velocità di circa 20,4 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,62 mm entro le 17:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 74%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con la possibilità di piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le raffiche di vento si attenueranno, ma si manterranno attorno ai 12,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli di Sabato 28 Settembre indicano una giornata variabile, con un inizio sereno che lascerà spazio a nuvole e piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 11.4 S max 23.9 Ostro 76 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° Assenti 13.7 SO max 32.6 Libeccio 75 % 1008 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 16.5 SO max 42.6 Libeccio 71 % 1009 hPa 9 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° prob. 8 % 28.1 SO max 46.2 Libeccio 60 % 1009 hPa 12 cielo coperto +27.5° perc. +27.9° prob. 4 % 32.9 OSO max 42.9 Libeccio 49 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.56 mm 32.8 NNO max 30.6 Maestrale 79 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.12 mm 18.5 N max 21.3 Tramontana 72 % 1013 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20° prob. 8 % 4.4 ONO max 6.1 Maestrale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:41

