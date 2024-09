Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Terni si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e cielo sereno alternati nel corso della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 32,8°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse e cielo sereno.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera brezza che favorirà un graduale aumento delle temperature. Verso le ore centrali della giornata, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a superare i 30°C.

Nel pomeriggio le nubi sparse tenderanno ad aumentare leggermente, mantenendo comunque condizioni di bel tempo. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 32°C.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente e si avrà una leggera probabilità di precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero interessare la zona. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni per Sabato 7 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate, alternanza di nubi sparse e cielo sereno, con possibilità di piogge leggere in serata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle temperature elevate e condizioni di bel tempo prevalenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 5.4 E max 5.1 Levante 78 % 1016 hPa 4 poche nuvole +18.3° perc. +18.2° Assenti 4.2 E max 4.1 Levante 78 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° Assenti 3 ENE max 4.5 Grecale 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.2° perc. +30.4° Assenti 6.3 OSO max 6.5 Libeccio 34 % 1015 hPa 13 cielo coperto +32.8° perc. +31.8° prob. 3 % 8.6 SO max 8.3 Libeccio 30 % 1014 hPa 16 nubi sparse +30.7° perc. +30.7° prob. 1 % 8.2 SSO max 12.1 Libeccio 41 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +22.8° perc. +23° 0.11 mm 4.3 ESE max 4.8 Scirocco 71 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° prob. 3 % 6 ESE max 5.8 Scirocco 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.