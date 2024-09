Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terni di Giovedì 26 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La mattina si presenterà con nuvolosità variabile, mentre nel pomeriggio e in serata si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo. Le condizioni di vento saranno moderate, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 69%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86%, e il vento si farà sentire con una velocità di 7,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 79%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura raggiungerà i 25,9°C. La copertura nuvolosa scenderà al 64%, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,6 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 51%.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. Il vento si calmerà ulteriormente, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma il comfort climatico sarà notevole grazie alla stabilità delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il clima rimanga favorevole anche per il fine settimana, con possibilità di qualche variazione nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 7.6 SE max 8.5 Scirocco 91 % 1016 hPa 5 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° Assenti 7.2 SE max 7.9 Scirocco 89 % 1016 hPa 8 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° Assenti 11.8 S max 33 Ostro 67 % 1016 hPa 11 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 18.3 S max 27.4 Ostro 54 % 1015 hPa 14 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 20.5 SSO max 30.6 Libeccio 51 % 1014 hPa 17 poche nuvole +20.4° perc. +20.4° Assenti 11.4 S max 22.4 Ostro 76 % 1014 hPa 20 cielo sereno +18° perc. +18.2° Assenti 9 SSE max 17.1 Scirocco 88 % 1015 hPa 23 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 9.4 SE max 19.1 Scirocco 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:54

