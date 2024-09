Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Terni si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere nelle prime ore del giorno e un successivo miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 25°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nel pomeriggio, quando si attenderanno anche brevi rovesci.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 69%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0.45 mm.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle piogge, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’88%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C alle 07:00. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. A partire dalle 08:00, si prevede un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che toccheranno i 25°C intorno alle 13:00. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, con accumuli stimati intorno ai 0.23 mm. L’umidità rimarrà alta, attorno al 66%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 14 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della serata. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi schiarite.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.3° perc. +16.5° 0.33 mm 6.7 SSE max 9 Scirocco 97 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.15 mm 6.5 SSE max 13.4 Scirocco 97 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.1 mm 4.6 S max 10.8 Ostro 87 % 1013 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 7.3 SSO max 7.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 13 cielo coperto +25° perc. +24.8° prob. 15 % 6.8 SO max 10.2 Libeccio 47 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.59 mm 12.1 S max 23.9 Ostro 83 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 17 % 7.9 SSE max 13.1 Scirocco 92 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 28 % 8.2 SE max 13.1 Scirocco 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:58

