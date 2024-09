Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Terni per Mercoledì 25 Settembre si presenteranno caratterizzate da una giornata prevalentemente piovosa, con un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano una mattinata con piogge di intensità variabile, che si attenueranno nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 22°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, con una copertura che varierà dal cielo coperto al parziale diradamento delle nubi.

Nella notte, Terni si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 7,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo indicano un incremento delle precipitazioni, che si presenteranno inizialmente come pioggia leggera e, a partire dalle 07:00, si intensificheranno in pioggia moderata. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,5°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che toccheranno il 98%. La pioggia continuerà a cadere fino a metà giornata, con accumuli che potranno arrivare a 1,21 mm entro le 11:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge diventeranno più leggere e sporadiche, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La nuvolosità inizierà a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 16°C. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terni nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e una minore probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 34 % 7.2 ESE max 7.5 Scirocco 87 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° prob. 40 % 6.8 SE max 8.6 Scirocco 85 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 1.09 mm 6 SSE max 11.3 Scirocco 86 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.75 mm 11.3 SSO max 21 Libeccio 72 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +22.4° perc. +22.6° 0.69 mm 12.2 SSO max 21.7 Libeccio 71 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.24 mm 9.1 SSE max 17.7 Scirocco 78 % 1016 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 6 % 7.3 SE max 7.8 Scirocco 89 % 1017 hPa 22 nubi sparse +16.2° perc. +16.3° Assenti 7.4 SE max 7.9 Scirocco 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:56

