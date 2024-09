Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Torino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo il tempo generalmente asciutto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +13,7°C e una leggera brezza da nord. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% già dalle prime ore del mattino. Le temperature al risveglio si attesteranno intorno ai 14°C, con un aumento graduale fino a raggiungere i 19,8°C nel primo pomeriggio. La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto e temperature in aumento, con valori che si avvicineranno ai 19°C entro l’ora di pranzo.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20°C, ma il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le condizioni di vento saranno generalmente calme, con velocità che non supereranno i 6 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con nubi sparse e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana piuttosto tranquilla dal punto di vista climatico. Gli amanti del sole dovranno attendere qualche giorno per vedere un miglioramento delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.7° perc. +12.9° Assenti 6.6 N max 10 Tramontana 66 % 1015 hPa 3 nubi sparse +12° perc. +11° Assenti 4 N max 5.4 Tramontana 63 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 0.3 NNO max 1.9 Maestrale 64 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +15.7° Assenti 4.7 ENE max 5.7 Grecale 54 % 1015 hPa 12 cielo coperto +19.1° perc. +18.3° Assenti 6 ENE max 5.4 Grecale 49 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.2° prob. 1 % 2.6 N max 4 Tramontana 45 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° prob. 1 % 0.9 NE max 3.8 Grecale 61 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.2° Assenti 2.2 SO max 3.8 Libeccio 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:33

