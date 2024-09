Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Torino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 26% di nubi sparse. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,5 km/h e i 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attorno al 28%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa. La velocità del vento aumenterà leggermente, con punte di 10 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientale.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20,8°C e i 20,9°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. Anche in questo frangente, la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,1 km/h. L’umidità rimarrà bassa, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con direzione prevalentemente occidentale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Domani e dopodomani si prevede un proseguimento di queste condizioni, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° prob. 2 % 2.3 N max 3.2 Tramontana 78 % 1008 hPa 5 cielo sereno +9.4° perc. +9.1° prob. 1 % 5 O max 6 Ponente 74 % 1009 hPa 8 cielo sereno +15° perc. +13.7° prob. 1 % 2.2 SSO max 7.2 Libeccio 42 % 1009 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +18.5° prob. 1 % 7.5 E max 10 Levante 29 % 1010 hPa 14 cielo sereno +20.9° perc. +19.8° prob. 1 % 9.8 ENE max 12.1 Grecale 28 % 1010 hPa 17 cielo sereno +17.4° perc. +16.4° prob. 1 % 4.1 NNE max 7.6 Grecale 42 % 1013 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +11° prob. 1 % 9.7 NO max 16 Maestrale 41 % 1016 hPa 23 cielo sereno +10.9° perc. +9.3° Assenti 7.6 ONO max 9.3 Maestrale 46 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:38

