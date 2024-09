Previsioni Meteo Torino: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un inizio settimana con tempo variabile. Si alterneranno giornate soleggiate a giornate con precipitazioni leggere. Le temperature oscilleranno tra i +15,8°C e i +27,6°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Si consiglia di monitorare l’evolversi delle condizioni atmosferiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Torino ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17°C, con una percezione di +17,3°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 7,3km/h. Le precipitazioni saranno di 1.08mm con un’umidità al 96% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature saliranno fino a +22°C, con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 57% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,6°C, con una percezione di +27,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 36% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,6°C, con una percezione di +17,5°C. Il vento soffierà a 6,2km/h proveniente da Sud Ovest, con un’umidità all’81% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Torino ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,2°C, con una percezione di +15,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 49% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 52%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,5°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,4km/h proveniente da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 38% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento soffierà a 1,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con un’umidità al 64% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Torino cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,6°C, con una percezione di +16,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +21°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Est, e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 72%. Le temperature massime raggiungeranno i +24°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Est, e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa all’85%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 5,1km/h proveniente da Est, con un’umidità al 54% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Torino ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,8°C, con una percezione di +15,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,9°C, con una percezione di +16,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Est – Nord Est, e una pressione atmosferica di 1002hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +17°C, con una percezione di +16,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Est, con un’umidità all’83% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,5°C, con una percezione di +16,4°C. Il vento soffierà a 1,8km/h proveniente da Est – Nord Est, con un’umidità all’86% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

