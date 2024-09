Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Domenica 22 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 22,7°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 47% e il 75%, mentre il vento sarà generalmente debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 6,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 14,1°C alle 04:00. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, e il vento soffierà da direzioni variabili a bassa intensità.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la temperatura che salirà rapidamente fino a 21°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’81%, mentre l’umidità inizierà a diminuire, raggiungendo il 54%. Il vento, sempre debole, si disporrà prevalentemente da sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno il picco di 22,7°C alle 13:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di 5,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,6°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 71%. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una bassa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino indicano una giornata di Domenica 22 Settembre con condizioni meteorologiche stabili e miti, senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, anche se con un cielo non completamente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.6 NO max 3.3 Maestrale 72 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 2.5 ONO max 2.5 Maestrale 74 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 1.5 O max 2.3 Ponente 73 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 3.8 SSE max 3 Scirocco 57 % 1020 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 4.7 ESE max 4.1 Scirocco 49 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.1° prob. 3 % 5.7 E max 4.4 Levante 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° prob. 7 % 3.5 ENE max 8.8 Grecale 64 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° prob. 4 % 3.2 NE max 4.7 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:21

