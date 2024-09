Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Torino si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98% nelle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 19,9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,1 km/h e i 8,2 km/h, proveniente principalmente da est.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno un picco di 21,3°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una bassa percentuale di umidità, che si attesterà intorno al 26%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con un’intensità del vento che si ridurrà a 2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend di assenza di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione a possibili variazioni nel meteo che potrebbero portare a un aumento della nuvolosità e a un abbassamento delle temperature nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.2° perc. +10.6° Assenti 8.4 ONO max 13.3 Maestrale 42 % 1016 hPa 3 cielo coperto +10.2° perc. +8.5° Assenti 4.6 O max 6.6 Ponente 45 % 1016 hPa 6 cielo coperto +10.5° perc. +8.8° Assenti 6.6 O max 8.5 Ponente 47 % 1016 hPa 9 nubi sparse +17.2° perc. +15.8° Assenti 5 SSE max 3.7 Scirocco 34 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.9° perc. +19.7° Assenti 6.1 E max 6.5 Levante 26 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +19.7° Assenti 7.1 E max 5 Levante 30 % 1014 hPa 18 nubi sparse +15.1° perc. +13.9° Assenti 3.2 E max 4.8 Levante 49 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12° Assenti 3.5 NO max 3.2 Maestrale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.