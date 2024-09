Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Torino si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,8°C e i 23,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60-70%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 1,5 km/h a 8,2 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali e settentrionali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,3°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura rimarrà comunque significativa. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi sopra i 16°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo completamente coperto. L’umidità sarà in calo, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 48-56%. I venti saranno leggeri, con una brezza che accompagnerà la mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22-23°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 12%. L’intensità del vento rimarrà leggera, contribuendo a un clima gradevole nonostante la nuvolosità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,8°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 70%. I venti si faranno più deboli, con una leggera bava che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima stabile, con occasionali schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama torinese.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 1.3 SE max 2.6 Scirocco 65 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 2.2 N max 2.2 Tramontana 67 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.8 NNE max 4 Grecale 63 % 1022 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 3.3 ENE max 5.4 Grecale 52 % 1022 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +22.6° prob. 12 % 5.9 ENE max 6.8 Grecale 44 % 1020 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.3° prob. 8 % 7.7 ENE max 7.5 Grecale 51 % 1020 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 1.5 NNE max 3.8 Grecale 67 % 1021 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.3 ONO max 4 Maestrale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:23

