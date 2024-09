Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Torino indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nuvole e schiarite, con la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21,8°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà significativa, specialmente nelle ore serali, quando si prevede un aumento delle precipitazioni.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che raggiungerà il 90%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 70%, ma non si prevedono accumuli significativi.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20,2°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 64%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’intensità di precipitazioni quasi assente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con poche nuvole che permetteranno un aumento della temperatura fino a 21,8°C. Tuttavia, la nuvolosità riprenderà a farsi sentire, con una copertura che arriverà al 40%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7,8 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. Si prevede un incremento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà a 15°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,75 mm. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche provenienti da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un trend variabile, con un possibile miglioramento per il weekend. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.8° prob. 70 % 4.3 SSO max 5.8 Libeccio 97 % 1007 hPa 3 nubi sparse +13.3° perc. +13.1° Assenti 1 N max 1.6 Tramontana 95 % 1006 hPa 6 poche nuvole +13.2° perc. +13° Assenti 1.8 N max 2.2 Tramontana 93 % 1007 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 3.7 E max 3.6 Levante 79 % 1008 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 6.9 ENE max 6.2 Grecale 62 % 1006 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° prob. 25 % 8.9 ENE max 6.9 Grecale 65 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.6° 0.1 mm 5.4 NNE max 9.4 Grecale 84 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.35 mm 4.3 O max 5.2 Ponente 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.