Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che oscilleranno intorno ai 21°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C.

Durante la notte, Torre Annunziata si troverà sotto un cielo di nubi sparse con una temperatura di circa 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,6 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà coperto e la temperatura salirà fino a 25,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 99% intorno alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 9,8 km/h e 12,2 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà parzialmente, tornando a nubi sparse e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità aumenterà, ma non ci saranno precipitazioni.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà di circa 8 km/h, creando una piacevole brezza. L’umidità si manterrà attorno al 75%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata nei prossimi giorni mostrano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche se si prevede un aumento della copertura nuvolosa, non si registreranno precipitazioni significative. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari preoccupazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° prob. 1 % 7.6 SE max 9.5 Scirocco 81 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.8° perc. +21.1° prob. 6 % 9 SE max 11.2 Scirocco 83 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 6 % 10 SE max 13.2 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +24° prob. 4 % 10.1 SSE max 12.2 Scirocco 68 % 1018 hPa 12 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 12.2 S max 14.7 Ostro 59 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 11.1 S max 13 Ostro 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° Assenti 7.8 S max 9.8 Ostro 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 8.1 SSE max 10.4 Scirocco 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:47

