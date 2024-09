Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino sarà accompagnata da un vento moderato proveniente da ovest-nordovest.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. La brezza leggera, con velocità di circa 10 km/h, garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si registrerà un cambiamento significativo con l’arrivo di pioggia leggera. La copertura nuvolosa salirà al 100%, e le temperature si manterranno intorno ai 23°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0.43 mm entro le 10:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 85%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-sudest a una velocità di circa 12 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi si faranno più sparse e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, e le precipitazioni si fermeranno. Il vento, che continuerà a provenire da ovest-nordovest, avrà una velocità di circa 19 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventilata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento si attenuerà, mantenendo una brezza leggera. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa e assenza di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata indicano un Sabato che inizierà con pioggia leggera, ma che si trasformerà in una giornata più soleggiata nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° Assenti 10.3 SE max 14.3 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 11.3 SE max 15.8 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +22.9° prob. 1 % 12.1 SE max 16.5 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.1° perc. +23.7° 0.43 mm 8.7 SSO max 14.4 Libeccio 84 % 1013 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +23.9° prob. 72 % 19.7 ONO max 24.4 Maestrale 54 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22° prob. 3 % 19.2 ONO max 25.5 Maestrale 52 % 1015 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° prob. 3 % 15.3 ONO max 22.6 Maestrale 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 12.8 O max 20.9 Ponente 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

