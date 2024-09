Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Torre Annunziata si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della mattina. Le previsioni del tempo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 94%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con l’arrivo di momenti di sole durante la mattina.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e temperature che varieranno da un minimo di 20,4°C a un massimo di 21,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,3 km/h e 9,1 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 07:00, si prevede un netto miglioramento, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 24,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo il 6%. Il vento si attenuerà ulteriormente, mantenendosi sotto i 12 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 60%, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 40%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata, con un passaggio da condizioni piovose a momenti di sole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate più stabili e soleggiate, rendendo Torre Annunziata una meta ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.6° 0.72 mm 9.1 SSE max 13.6 Scirocco 83 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.42 mm 7.8 S max 11.2 Ostro 86 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.13 mm 5.7 SSE max 7.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° prob. 27 % 9.1 S max 12.1 Ostro 67 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° prob. 23 % 11.6 OSO max 13 Libeccio 60 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.3° prob. 8 % 11.7 OSO max 13.5 Libeccio 63 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 4 % 7.6 OSO max 9.2 Libeccio 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 2.8 OSO max 4 Libeccio 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.