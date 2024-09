Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche, con piogge leggere nella notte e un miglioramento durante la mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 23°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 13,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,5 mm di pioggia. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,5°C alle 05:00, accompagnate da nubi sparse.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 11:00, con temperature in aumento che raggiungeranno i 23°C. La brezza leggera e la bassa probabilità di precipitazioni renderanno la mattinata particolarmente piacevole. Tuttavia, già a partire dal pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo i 18,6 km/h alle 13:00.

Nel corso della sera, la situazione meteo si deteriorerà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’86% e la possibilità di pioggia leggera intorno alle 21:00. Le temperature si manterranno sui 20°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 46%. Le precipitazioni previste saranno contenute, ma non si escludono accumuli di 0,12 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata nei prossimi giorni evidenziano un trend variabile. Dopo una giornata di Sabato con piogge intermittenti e schiarite, si prevede un miglioramento per Domenica, con cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Torre Annunziata

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.5° perc. +18.2° 0.5 mm 13.8 ONO max 18.2 Maestrale 71 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.17 mm 5.8 NNO max 9 Maestrale 69 % 1010 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° prob. 20 % 4.3 ENE max 5 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +20.8° prob. 1 % 3.1 N max 6.1 Tramontana 38 % 1012 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +22.5° Assenti 13.7 ONO max 13.3 Maestrale 34 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.4° Assenti 15 O max 14.7 Ponente 45 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.2° prob. 3 % 11.2 NO max 14 Maestrale 40 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +20.2° 0.12 mm 5.9 NNE max 8.6 Grecale 46 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:08

