Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche più intense nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una percezione leggermente più alta. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 57,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la pioggia che si trasformerà in pioggia leggera e successivamente in nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 21°C e i 22,7°C, mentre l’umidità scenderà progressivamente. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 40 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo la mattinata più gradevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si attesteranno intorno ai 38 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, permettendo così di godere di un pomeriggio più soleggiato.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, e l’umidità tornerà a salire, raggiungendo il 64%. Il vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con velocità che varieranno tra i 15 km/h e i 31 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco indicano una giornata di transizione, con un inizio instabile che lascerà spazio a condizioni più serene nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale, con temperature più elevate e minori probabilità di pioggia, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.5° perc. +21.8° 2.14 mm 32.9 OSO max 50.5 Libeccio 82 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +20.9° 0.45 mm 28.9 O max 42.8 Ponente 66 % 1006 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° prob. 90 % 31.1 O max 41.6 Ponente 57 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° prob. 19 % 40.1 OSO max 48.6 Libeccio 51 % 1008 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° prob. 34 % 39.4 OSO max 48.1 Libeccio 49 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +22° prob. 21 % 38.5 O max 49.9 Ponente 48 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +20.6° 0.14 mm 31 O max 38.5 Ponente 52 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20° 0.39 mm 15.2 ONO max 21.1 Maestrale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:10

