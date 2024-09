Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Torre del Greco si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C durante la mattina, per poi scendere nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del giorno. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Sud-Est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, e non si prevederanno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 13 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno sui 23°C, ma la percezione del caldo sarà leggermente inferiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21 km/h. Le piogge si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0.55 mm di pioggia entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a cielo coperto e nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 21°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno all’85%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 30 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, e i venti si manterranno moderati. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, e le condizioni generali si presenteranno più stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre del Greco indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima più stabile, con temperature che tenderanno a mantenersi attorno ai 20-22°C, senza significative variazioni. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma per ora si può prevedere un fine settimana relativamente tranquillo.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Torre del Greco

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 13.2 SE max 18.1 Scirocco 77 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° Assenti 14.4 SE max 19.4 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° prob. 5 % 15.1 SE max 19.9 Scirocco 79 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.5° 0.42 mm 8.9 OSO max 16.9 Libeccio 83 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.5° perc. +23.4° prob. 72 % 24.6 ONO max 29.4 Maestrale 56 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° prob. 2 % 23.7 ONO max 30.1 Maestrale 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° prob. 2 % 18.6 ONO max 26.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 16.5 O max 24.3 Ponente 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:44

