Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che raggiungeranno i 24°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura. Infine, la sera porterà un cielo sereno, rendendo la temperatura più fresca e gradevole.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 22,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,6 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà fino a 25,2°C entro le 12:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 42%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. Questo clima nuvoloso potrebbe influenzare le attività all’aperto, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato.

Nel pomeriggio, intorno alle 15:00, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 24°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 56%. Questo potrebbe rendere il pomeriggio più piacevole per attività all’aperto, sebbene la presenza di nubi sparse possa ancora influenzare la visibilità del sole.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a circa 22°C alle 20:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 58%. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più tranquilla e favorevole per una passeggiata lungo il lungomare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 26°C. Sarà quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 12.2 O max 19.6 Ponente 53 % 1015 hPa 3 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 10.2 OSO max 12.8 Libeccio 51 % 1015 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 9.6 OSO max 12.8 Libeccio 49 % 1015 hPa 9 cielo coperto +24° perc. +23.6° Assenti 8.3 O max 10.8 Ponente 44 % 1016 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +24.9° Assenti 5 NE max 8.4 Grecale 42 % 1016 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 18.7 E max 19.2 Levante 52 % 1015 hPa 18 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 14.9 ESE max 22.6 Scirocco 57 % 1015 hPa 21 poche nuvole +23° perc. +23° Assenti 12.5 O max 19 Ponente 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:41

