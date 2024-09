Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera contribuiranno a rendere la giornata più piacevole. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, Trani sarà interessata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 56%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 76%. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,25 mm. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest-Nord Ovest, con una velocità di circa 10 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 20%. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 14 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, ma le temperature si manterranno stabili intorno ai 22°C. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 66%. La direzione del vento continuerà a provenire da Nord-Nord Est, con una velocità che varierà tra i 11 e i 15 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

La sera si presenterà con un cielo sereno, e le temperature si attesteranno attorno ai 21°C. L’umidità rimarrà intorno al 70%, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portandosi a circa 5 km/h. Le condizioni meteo saranno ideali per una passeggiata lungo il lungomare di Trani, senza il rischio di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un fine settimana che si preannuncia soleggiato e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, poiché le condizioni climatiche saranno favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.17 mm 10.1 ONO max 14.9 Maestrale 76 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.35 mm 5.9 NO max 11.3 Maestrale 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° prob. 59 % 10.6 NO max 14.5 Maestrale 74 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.1° perc. +21° prob. 10 % 10.2 NNO max 10.9 Maestrale 68 % 1016 hPa 12 poche nuvole +22.2° perc. +22.2° prob. 12 % 14.3 N max 13.3 Tramontana 67 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 7 % 15.4 NNE max 14.5 Grecale 67 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 5 % 10.2 NE max 11.4 Grecale 70 % 1018 hPa 21 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° prob. 4 % 3.7 N max 4.5 Tramontana 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:50

