Previsioni Meteo Trani: il bollettino per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Le previsioni meteo per Trani indicano un inizio settimana con cielo coperto e piogge moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con venti moderati e raffiche vivaci. Nelle prossime giornate, si prevedono variazioni nella copertura nuvolosa e nelle velocità del vento, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Siate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Trani, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +29,2°C e una percezione di +30,9°C. Il vento soffierà a 11,3km/h provenendo da Sud con raffiche fino a 19,8km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Per la mattina, si prevede pioggia moderata al 100% con una temperatura di +25,2°C (percepita +25,6°C). Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 16,7km/h con raffiche fino a 19,6km/h. Le precipitazioni saranno di 1.28mm con umidità al 68% e pressione a 1007hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà del 35% con una temperatura di +27,8°C (percepita +28,7°C). Il vento sarà a 24,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 31,9km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si attesterà a 1003hPa.

In serata, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +25,8°C e una percezione di +25,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 29,7km/h con raffiche fino a 42,9km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1003hPa.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso al 12% con una temperatura di +23,9°C e una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 32,5km/h con raffiche fino a 44,8km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1004hPa.

Per la mattina, si prevede cielo coperto al 90% con una temperatura di +24°C (percepita +24°C). Il vento sarà a 30,2km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 41,5km/h. Le precipitazioni saranno di probabilità 12% con umidità al 57% e pressione a 1004hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà del 25% con una temperatura di +26,7°C (percepita +27,5°C). Il vento sarà a 23,8km/h proveniente da Nord con raffiche fino a 24,9km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà a 1006hPa.

In serata, il cielo sarà sereno al 4% con una temperatura di +24,1°C e una percezione di +24,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 19,5km/h con raffiche fino a 23km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 6% con una temperatura di +23°C e una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 17,1km/h con raffiche fino a 21,5km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Per la mattina, si prevede nubi sparse al 51% con una temperatura di +22,7°C (percepita +22,8°C). Il vento sarà a 18km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 24,1km/h. Le precipitazioni saranno di probabilità 0% con umidità al 67% e pressione a 1009hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà del 25% con una temperatura di +26,3°C (percepita +26,3°C). Il vento sarà a 15,9km/h proveniente da Nord Est con raffiche fino a 12,6km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In serata, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +25,2°C e una percezione di +25,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 14,8km/h con raffiche fino a 21km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +24,7°C e una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 11,6km/h con raffiche fino a 18,5km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Per la mattina, si prevede cielo sereno al 0% con una temperatura di +23,6°C (percepita +23,6°C). Il vento sarà a 15,8km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 15,2km/h. Le precipitazioni saranno di probabilità 0% con umidità al 62% e pressione a 1009hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà del 98% con una temperatura di +26,2°C (percepita +26,2°C). Il vento sarà a 3,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

In serata, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +25,6°C e una percezione di +25,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 9,3km/h con raffiche fino a 19,3km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

