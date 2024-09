Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Trani indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C e una velocità del vento che raggiungerà i 27,8 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che potrebbero arrivare fino al 35%.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a interessare la città. Le temperature si manterranno tra i 18°C e i 20°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata, attorno ai 29 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà intorno al 63%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge continueranno, anche se con intensità variabile, e le temperature raggiungeranno un massimo di 20,9°C. La velocità del vento si manterrà sui 25 km/h, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, ci sarà una parziale attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19°C. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità minore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Trani evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 17 % 21.9 O max 31.7 Ponente 59 % 1013 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° prob. 33 % 26.6 ONO max 40.2 Maestrale 54 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +17.9° prob. 39 % 29.8 ONO max 44.1 Maestrale 56 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.1° perc. +19.7° 0.26 mm 25.1 NO max 32 Maestrale 58 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +17.6° perc. +17.4° 1.13 mm 19.5 O max 33.7 Ponente 75 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.9° perc. +20.7° 0.31 mm 29.9 NNO max 39 Maestrale 62 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° prob. 43 % 23.5 NO max 30.4 Maestrale 61 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 19.2 NO max 24.1 Maestrale 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:58

