Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

Le previsioni meteo per Trani indicano un inizio di settimana con cieli variabili e temperature gradevoli. Durante la notte di Lunedì, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66% e temperature intorno ai +27,6°C. Il vento sarà moderato proveniente dal Sud Ovest. Nel pomeriggio di Martedì, il cielo sarà coperto al 85% con vento da Est – Nord Est a 18,3km/h. Verso la fine della settimana, la copertura nuvolosa aumenterà. Preparati per ogni evenienza!

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Trani, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento soffierà a 10,5km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche fino a 13,1km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +30°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10km/h proveniente dal Nord. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +29,9°C e percepite a +29,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 14,1km/h, con raffiche fino a 13,5km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature intorno ai +28,7°C e percepite a +29°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 12,1km/h con raffiche fino a 16,9km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Trani, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +27°C e percepite a +28,4°C. Il vento soffierà da Nord a 9,9km/h, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +27,7°C e percepite a +28,9°C. Il vento sarà da Est a 12,1km/h, con raffiche fino a 13,9km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 85%, con temperature intorno ai +28,8°C e percepite a +29,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 18,3km/h, con raffiche fino a 16,4km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,7°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,7km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Trani, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,8km/h, con raffiche fino a 8,6km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature saliranno fino a +27,4°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%, con temperature intorno ai +28,3°C e percepite a +29,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,2km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,3km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Trani, il cielo sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C, con una percezione di +26,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,4km/h proveniente dall’Est – Sud Est. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con una percezione di +28,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,2km/h proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +27,6°C e percepite a +28,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%, con temperature intorno ai +27,6°C e percepite a +28,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 6,4km/h con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

