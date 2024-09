Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Trapani indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni variabili, che si stabilizzeranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C e una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera intensificazione del vento, che soffierà a circa 11 km/h. La probabilità di pioggia sarà moderata, con accumuli che non supereranno i 0,8 mm. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 43%, rendendo il cielo piuttosto grigio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento significativo, con il ritorno di ampie schiarite e un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno i 23°C, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi su valori intorno ai 11 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, creando condizioni piacevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 93%. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, attestandosi sui 21°C. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera potrebbe risultare umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con un possibile ritorno di condizioni più soleggiate. Giovedì e venerdì potrebbero riservare giornate più calde e soleggiate, mentre nel fine settimana si potrebbe assistere a un nuovo aumento della nuvolosità. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +20.5° Assenti 8.5 S max 10.4 Ostro 70 % 1013 hPa 4 poche nuvole +20.4° perc. +20.3° prob. 16 % 8.7 S max 11.5 Ostro 72 % 1013 hPa 7 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 48 % 9.4 SSO max 12.2 Libeccio 66 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.32 mm 11.3 OSO max 13.7 Libeccio 63 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° prob. 9 % 11 OSO max 13.9 Libeccio 60 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 7.8 OSO max 8.6 Libeccio 62 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 1.7 ESE max 2.4 Scirocco 67 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 8.2 SE max 8.7 Scirocco 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:08

