Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Trapani indicano un giovedì caratterizzato da un clima prevalentemente mite e variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 22,7°C. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica evolverà, portando a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nelle prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un miglioramento delle condizioni, con schiarite che si alterneranno a momenti di cielo coperto.

Nella notte, Trapani vedrà un cielo con nubi sparse, con una temperatura di 22,7°C e una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa. Con l’arrivo dell’alba, il cielo diventerà coperto, mantenendo temperature simili, ma con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 10,5 km/h.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione del cielo coperto, con temperature che varieranno tra i 22°C e i 25,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che toccheranno i 25,8°C. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1016 hPa.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C. Le condizioni di bel tempo si protrarranno fino a tarda notte, con un’umidità che si manterrà attorno al 67% e una pressione atmosferica che continuerà a diminuire, raggiungendo 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano un giovedì all’insegna della variabilità, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare un clima simile, con temperature gradevoli e occasionali nuvolosità, rendendo Trapani un luogo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.5° perc. +22.8° Assenti 8 S max 9.2 Ostro 78 % 1018 hPa 4 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° Assenti 10.5 SSE max 12 Scirocco 79 % 1017 hPa 7 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 11.7 SSE max 13.4 Scirocco 71 % 1017 hPa 10 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° Assenti 15.8 SSO max 17.5 Libeccio 62 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.8° perc. +26.1° Assenti 21.9 SSO max 24.1 Libeccio 62 % 1017 hPa 16 nubi sparse +25.5° perc. +25.7° Assenti 18.4 S max 22.7 Ostro 63 % 1016 hPa 19 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 15 SSE max 20 Scirocco 66 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 17.7 SSE max 25.2 Scirocco 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:56

