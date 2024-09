Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 20,5°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti provenienti da Nord garantiranno una brezza leggera. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo valori intorno ai 22,9°C nel tardo mattino, mantenendo sempre un cielo sereno.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, con una leggera intensificazione del vento, che potrebbe raggiungere i 20,7 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,9°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto.

In sintesi, le previsioni del tempo per Trapani per Lunedì 30 Settembre evidenziano una giornata ideale per attività all’aperto, grazie a un clima mite e soleggiato. Le temperature si manterranno stabili e gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature simili e cieli sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto con l’avvicinarsi di Ottobre, mese che potrebbe portare variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 14.5 N max 17.8 Tramontana 67 % 1021 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 13.7 NNE max 17.5 Grecale 69 % 1021 hPa 7 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 13 NNE max 15.6 Grecale 61 % 1021 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 16.7 N max 16.5 Tramontana 56 % 1022 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 20.4 N max 20.2 Tramontana 59 % 1021 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 20.7 N max 21.9 Tramontana 63 % 1020 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 16.7 NNE max 19.3 Grecale 68 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° Assenti 14.7 NNE max 16.6 Grecale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:50

