Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Trento si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 11°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con il cielo ancora completamente coperto e temperature che saliranno lentamente fino a toccare i 18,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 18,4°C alle 13:00, per poi scendere a 16,3°C alle 15:00. La probabilità di pioggia sarà bassa all’inizio, ma aumenterà nel corso del pomeriggio, con accumuli di pioggia leggera che si attesteranno intorno a 0,12 mm. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 84% e il 91%.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 95%, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e temperature miti. Mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre giovedì potrebbe tornare la pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non promettono un ritorno immediato di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.8° Assenti 3.1 NNE max 3.3 Grecale 96 % 1020 hPa 4 cielo coperto +11.2° perc. +10.9° Assenti 2.1 NNE max 2.4 Grecale 96 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.9° Assenti 1.2 NE max 2.3 Grecale 87 % 1018 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 3.5 SSO max 5.4 Libeccio 69 % 1016 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 2 % 8 SSO max 9.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.11 mm 6.4 S max 11.8 Ostro 91 % 1014 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +14.1° prob. 13 % 3.7 SSO max 5.6 Libeccio 95 % 1014 hPa 22 cielo coperto +14° perc. +13.9° prob. 14 % 2.8 SO max 3.3 Libeccio 95 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:50

