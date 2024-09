Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 25 Settembre a Trento si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvole e piogge leggere. Durante la notte, la città sarà avvolta da una pioggia leggera che continuerà a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 95%.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Trento sperimenterà piogge leggere con temperature che varieranno da 14,9°C a 14,2°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 2,6 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che raggiungeranno il 71%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra l’80%, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 64%. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno tra 18°C e 20,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 86%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,23 mm.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature in calo che scenderanno fino a 14,1°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 96%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento indicano una giornata prevalentemente nuvolosa con piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.45 mm 4 NO max 4.9 Maestrale 96 % 1013 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +14.3° prob. 71 % 4 N max 6.3 Tramontana 97 % 1014 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 8 % 1.8 N max 3.1 Tramontana 93 % 1015 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 23 % 1.4 SSO max 4.4 Libeccio 74 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.4° perc. +20.3° 0.23 mm 8.4 SSO max 11.2 Libeccio 67 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.12 mm 6.8 S max 11.6 Ostro 86 % 1013 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 10 % 4.2 S max 5.7 Ostro 96 % 1014 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +14.1° prob. 15 % 3.3 S max 5 Ostro 95 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:01

