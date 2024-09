Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 24°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si attesterà intorno ai 21°C. La presenza di nubi sparse sarà una costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 92%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 20°C già intorno alle 09:00. L’umidità scenderà progressivamente, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 21-23°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 14-18%. La ventilazione sarà sempre leggera, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 14°C intorno alle 20:00. La copertura nuvolosa si manterrà costante, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trento nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.3° perc. +12° Assenti 3.9 NNE max 4.4 Grecale 92 % 1022 hPa 4 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 4.3 N max 4.4 Tramontana 89 % 1022 hPa 7 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.3 NNE max 6.9 Grecale 78 % 1022 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 0.8 N max 3.3 Tramontana 55 % 1021 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° prob. 16 % 7.1 SSE max 8 Scirocco 52 % 1020 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° prob. 21 % 6.3 S max 9.7 Ostro 71 % 1021 hPa 19 poche nuvole +14.9° perc. +14.7° Assenti 2.6 SSE max 4.5 Scirocco 88 % 1023 hPa 22 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° Assenti 2.2 E max 4.1 Levante 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:11

