Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai +12,2°C. La mattina, la copertura nuvolosa salirà al 100% e la temperatura raggiungerà +13,8°C. Nel pomeriggio, si prevede un picco di +18,8°C con una riduzione della nuvolosità al 65%. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature fino a 19,4°C e alta umidità. Mercoledì, si assisterà a pioggia leggera e temperature attorno ai +14°C. Giovedì, piogge moderate sono attese, con temperature che si manterranno sui +12°C.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +11,9°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, e la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che scenderà al 100%. La temperatura salirà fino a +13,8°C alle 07:00, con una temperatura percepita di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h da Ovest-Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 87%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, ma la temperatura raggiungerà il picco di +18,8°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di +18,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 7,7 km/h da Sud-Sud-Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà al 65%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura che scenderà a +12,0°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +11,7°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h da Est-Sud-Est, con un’umidità che salirà al 95%. La pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Martedì 1 Ottobre

Durante la notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +11,2°C. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h proveniente da Nord-Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà fino a +15°C alle 08:00, con una temperatura percepita di +14,7°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h da Nord-Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno al 80%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà coperto, con una temperatura che raggiungerà i 19,4°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo 4,2 km/h da Sud-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che scenderà a +13,6°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +13,5°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h da Sud, con un’umidità che salirà al 96%. La pressione atmosferica si attesterà a 1014 hPa.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +14°C. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai +14°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h da Sud-Sud-Est. L’umidità si attesterà attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai +14,2°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h da Nord-Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 98%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 1,48 mm alle 12:00.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con pioggia leggera. La temperatura scenderà a +12,8°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di +12,7°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h da Nord, con un’umidità che salirà al 98%. La pressione atmosferica si attesterà a 1007 hPa.

Giovedì 3 Ottobre

Durante la notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevederà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,3°C. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 99%, e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con pioggia moderata. La temperatura si manterrà intorno ai +11,3°C alle 08:00. La velocità del vento sarà di 7,6 km/h da Nord-Nord-Est. L’umidità si attesterà attorno al 95%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1009 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai +12,2°C alle 10:00. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h da Nord-Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di 0,61 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con pioggia leggera. La temperatura scenderà a +12,5°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di +12,4°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h da Nord, con un’umidità che salirà al 99%. La pressione atmosferica si attesterà a 1007 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da un clima prevalentemente coperto e umido, con temperature che varieranno tra i +10°C e i +19°C. Le precipitazioni saranno più consistenti a partire da Mercoledì, con accumuli significativi previsti per Giovedì. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.