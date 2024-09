Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Trentola Ducenta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 15% e il 57%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 29°C, con una leggera brezza che soffierà principalmente da Sud Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge moderate. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, con temperature che si abbasseranno intorno ai 24-26°C. Il vento si intensificherà provenendo da diverse direzioni.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 35-47%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza di vento che soffierà principalmente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta evidenziano una giornata caratterizzata da un mix di condizioni atmosferiche, con alternanza di nubi sparse, cielo sereno e piogge moderate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse situazioni climatiche che si presenteranno durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° Assenti 1.2 N max 3.8 Tramontana 60 % 1011 hPa 3 poche nuvole +25° perc. +25.2° prob. 5 % 1.8 NE max 5.1 Grecale 63 % 1011 hPa 6 poche nuvole +25.9° perc. +26.1° prob. 5 % 3.1 E max 5.8 Levante 60 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.2° perc. +29.9° prob. 14 % 17.2 SSO max 19.3 Libeccio 50 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +27.9° perc. +29.6° 2.09 mm 18.3 O max 23 Ponente 63 % 1013 hPa 15 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 74 % 4.5 S max 8.7 Ostro 63 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° prob. 71 % 4.6 O max 8 Ponente 64 % 1011 hPa 21 nubi sparse +24.7° perc. +25° prob. 19 % 2.8 N max 3.5 Tramontana 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:24

