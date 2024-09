Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviglio per Mercoledì 4 Settembre indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno nel pomeriggio. Tuttavia, verso sera sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa intorno al 90% e temperature che si aggirano intorno ai 20°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 7 km/h.

Nella mattina, le nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità di pioggia intorno al 40%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 27°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud Est con una velocità di 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino tra le nuvole. La probabilità di pioggia diminuirà al 4% e le temperature massime toccheranno i 30°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a una velocità di 6 km/h.

Infine, in serata, il ritorno della pioggia leggera sarà accompagnato da una copertura nuvolosa intorno al 55%. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 21°C, mentre il vento aumenterà di intensità provenendo da Est a una velocità di 35 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviglio indicano una giornata con un inizio instabile, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per la sera. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.24 mm 7.3 NE max 7.7 Grecale 86 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +18.6° perc. +18.9° 0.74 mm 5.8 ENE max 5.9 Grecale 91 % 1015 hPa 7 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° prob. 33 % 5.8 ENE max 8 Grecale 79 % 1015 hPa 10 nubi sparse +27.2° perc. +27.8° prob. 41 % 9.1 SE max 10 Scirocco 52 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +30.3° prob. 42 % 6.2 SE max 7.1 Scirocco 41 % 1012 hPa 16 nubi sparse +30.2° perc. +29.9° prob. 42 % 3.2 ENE max 5 Grecale 40 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.65 mm 20.3 E max 35.9 Levante 83 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.99 mm 5.9 E max 9.4 Levante 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:48

