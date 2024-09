Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviso di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno relativamente fresche. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e scomoda.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La velocità del vento varierà tra i 14,7 km/h e i 19,7 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1004 hPa.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino a metà giornata. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 22,2 km/h, rendendo l’aria più frizzante. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i 13°C. La pioggia continuerà a cadere, con intensità variabile, e si registreranno raffiche di vento fino a 42,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, contribuendo a un clima grigio e poco invitante.

La sera porterà con sé un cielo coperto e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno agli 11°C, con un vento che si manterrà attorno ai 16 km/h. La pressione atmosferica subirà una leggera variazione, arrivando a 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviso nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di pioggia anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche fresche e umide, con temperature che potrebbero rimanere sotto la media stagionale. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e modifiche alle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.42 mm 17.7 NE max 34.5 Grecale 94 % 1004 hPa 4 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 72 % 11.3 NE max 29.1 Grecale 89 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +17.2° perc. +17.3° 0.27 mm 9.3 ENE max 24.4 Grecale 91 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +15.6° perc. +15.6° 1.3 mm 18.8 ENE max 32.3 Grecale 92 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.71 mm 22.5 NE max 35 Grecale 92 % 1004 hPa 16 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 83 % 30.7 NE max 49.9 Grecale 83 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.29 mm 17.2 NE max 32.1 Grecale 82 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.46 mm 13.6 N max 30.1 Tramontana 91 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:22

