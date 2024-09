Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Treviso si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina vedranno una leggera copertura nuvolosa, ma nel complesso il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata.

Le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Treviso indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai 31,5°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si registrerà durante la notte con circa 19°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane.

Durante la mattina, il vento soffierà con intensità leggera da direzioni variabili, mentre nel pomeriggio prenderà leggermente più vigore provenendo principalmente da sud. Le raffiche di vento saranno presenti, ma non raggiungeranno livelli preoccupanti.

Le precipitazioni sono previste solo in serata, con una leggera pioggerella che potrebbe interessare la zona. Tuttavia, l’intensità della pioggia sarà molto bassa, non superando i 0.42mm.

L’umidità relativa si manterrà su valori accettabili durante tutta la giornata, oscillando tra il 37% e l’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015hPa.

In conclusione, Martedì 3 Settembre a Treviso si preannuncia una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e solo la possibilità di qualche pioggia leggera in serata. Le condizioni meteo si mantengono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 7.2 N max 8.2 Tramontana 78 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 6.4 NO max 6.8 Maestrale 76 % 1015 hPa 7 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 3.9 NO max 4.7 Maestrale 59 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +29.4° Assenti 6 ESE max 5 Scirocco 42 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +31° prob. 3 % 10.7 SSE max 7.4 Scirocco 37 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.5° perc. +29.5° prob. 3 % 14.3 SSE max 13.6 Scirocco 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.6° prob. 32 % 9.9 NNE max 14.3 Grecale 81 % 1017 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20° prob. 19 % 5 NNO max 5.4 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:40

