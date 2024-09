Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Trezzano sul Naviglio mostrano un’evoluzione del tempo piuttosto variabile nel corso della giornata. Al mattino, ci aspettiamo cielo coperto con possibilità di pioggia leggera, mentre nel pomeriggio sono previste precipitazioni più intense, con piogge moderate. La sera, la situazione dovrebbe migliorare leggermente, con piogge più leggere.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 65% e il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Nella mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con piogge leggere e una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. Il vento soffierà da sud con intensità variabile tra i 4.2km/h e i 7.7km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno, con piogge moderate e temperature in calo fino ai +19.5°C. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 19km/h da est.

In serata, la pioggia continuerà a cadere, seppur in modo più leggero rispetto al pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con temperature intorno ai +19°C e venti provenienti da nord-est con intensità tra i 4.6km/h e i 14.1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trezzano sul Naviglio indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22° perc. +22.1° prob. 2 % 1.6 ONO max 2.6 Maestrale 72 % 1014 hPa 3 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° Assenti 2.5 SO max 3.5 Libeccio 74 % 1013 hPa 6 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 3 % 1.9 SSE max 4.2 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.18 mm 4.9 SSE max 7.7 Scirocco 83 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +19.5° perc. +20° 2.13 mm 9.7 ENE max 15.3 Grecale 96 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19.5° 0.96 mm 8.6 E max 20.4 Levante 96 % 1012 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +19.4° prob. 80 % 6.1 NE max 10.2 Grecale 97 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +18.9° perc. +19.4° 0.19 mm 5.4 NE max 11.1 Grecale 96 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.