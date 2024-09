Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Trieste prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili e instabili. La mattina inizierà con nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa fino a cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +22,5°C e i +28,9°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con picchi fino a +28,9°C.

Nel pomeriggio è attesa l’arrivo di precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore, diventando pioggia moderata. Le probabilità di pioggia aumenteranno fino al 100% e le precipitazioni potrebbero raggiungere valori fino a 2.59mm. Le temperature si manterranno più miti rispetto alla mattina, con valori che si attesteranno tra i +25,1°C e i +28,2°C.

In serata le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili, con piogge moderate e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà presente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 11,8km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Trieste, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali precipitazioni. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori simili, con possibili schiarite nel corso dei prossimi giorni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nella situazione atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 7.1 E max 7.1 Levante 67 % 1012 hPa 3 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° prob. 4 % 6.8 ESE max 6.8 Scirocco 65 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 4 % 6 E max 8.2 Levante 62 % 1012 hPa 9 cielo coperto +27.9° perc. +28.1° prob. 15 % 2.8 ONO max 4.4 Maestrale 47 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28.2° perc. +28.5° 0.13 mm 8.6 SO max 12.5 Libeccio 47 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +25.9° perc. +26° 0.18 mm 3.1 S max 11.8 Ostro 59 % 1010 hPa 18 pioggia moderata +21.3° perc. +21.7° 1.14 mm 2.8 ESE max 4.8 Scirocco 85 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +20.2° perc. +20.7° 1.79 mm 3 N max 4.7 Tramontana 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:30

