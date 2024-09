Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Trieste si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 12,7 km/h da est-nord-est, con raffiche che potranno superare i 31,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra i 15 km/h e i 29,7 km/h, con direzione est-nord-est. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che varierà dal 44% al 69%. La velocità del vento si manterrà costante, con punte di 30,1 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14,5°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che si attesterà intorno al 32%. Le condizioni ventose persisteranno, con velocità del vento che si aggireranno intorno ai 23 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, il vento continuerà a essere un fattore rilevante, mantenendo l’aria fresca e ventilata. Gli amanti del bel tempo potranno apprezzare un clima più mite a partire da mercoledì, con cieli sereni e temperature in aumento.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 31 % 12.7 ENE max 31.7 Grecale 77 % 1015 hPa 3 cielo coperto +12.7° perc. +12° prob. 27 % 15.9 ENE max 39.7 Grecale 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +12.7° prob. 19 % 15.4 NE max 37.9 Grecale 72 % 1018 hPa 9 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 24.9 ENE max 50.6 Grecale 62 % 1018 hPa 12 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 29.7 ENE max 45 Grecale 61 % 1019 hPa 15 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 26.1 ENE max 44.3 Grecale 65 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 24.3 ENE max 49.6 Grecale 72 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 23.3 ENE max 49.6 Grecale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:06

