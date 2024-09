Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori relativamente elevati, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero risultare intense. Analizzando i dati, si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e piogge leggere, che si intensificheranno nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La velocità del vento sarà di circa 18,6 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 45,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 33%, ma non si registreranno eventi significativi.

Durante la mattina, si continuerà a osservare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra 21°C e 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 94%, e il vento si farà più forte, con velocità che raggiungeranno i 23,3 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,88 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità della pioggia, che passerà a moderata, con temperature che scenderanno a circa 21,7°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 16,7 km/h, mentre la probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno superare i 1 mm. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque significativa.

La sera porterà un graduale miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere e sporadiche. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-est con intensità moderata. La probabilità di precipitazioni scenderà, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti. Domani si prevede un miglioramento, ma non si escludono ancora eventi piovosi. Dopodomani, le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima autunnale continuerà a manifestarsi con frequenti cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 33 % 18.6 S max 45.7 Ostro 80 % 1008 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 30 % 21.3 S max 50 Ostro 74 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +21° perc. +21.2° 0.23 mm 23.3 S max 50.3 Ostro 82 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.24 mm 22.5 S max 44.6 Ostro 80 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +22.4° perc. +22.8° 0.88 mm 22.8 SSO max 38.1 Libeccio 82 % 1009 hPa 15 pioggia moderata +21.7° perc. +22.1° 1.01 mm 16.7 S max 36.5 Ostro 85 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.31 mm 11.3 SE max 30.9 Scirocco 92 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.26 mm 10.9 SE max 25.2 Scirocco 94 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:47

