Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90% e temperature intorno ai 20,9°C. Il vento soffierà da Sud a 19,9 km/h, con raffiche fino a 46,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 33%. Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno a 21,5°C e una probabilità di pioggia del 40%. Nel pomeriggio, si prevedono piogge moderate e una temperatura massima di 22,3°C. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 18,1°C e umidità alta. Domenica, il cielo sarà nuovamente coperto, ma si prevede un miglioramento nel pomeriggio.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, con una temperatura percepita leggermente più alta a 21,1°C. La velocità del vento sarà di 19,9 km/h proveniente da Sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 46,9 km/h, rendendo il vento fresco. La probabilità di precipitazioni sarà del 33%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1008 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno leggermente, con valori che toccheranno i 21,5°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di 24,7 km/h da Sud, e le raffiche potranno arrivare a 48,2 km/h. Si prevedono piogge leggere con una probabilità di 40% e accumuli di pioggia che varieranno tra 0,12 mm e 0,8 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà ancora instabile, con piogge moderate che si intensificheranno. La temperatura massima raggiungerà i 22,3°C, mentre il vento si attenuerà leggermente a 22,9 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 63%, ma la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno superare i 1 mm. L’umidità si attesterà attorno all’83%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Infine, nella sera, ci sarà un miglioramento temporaneo, con il cielo che si schiarirà e passerà a cielo sereno. Le temperature scenderanno a 18,8°C, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di 12,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono occasionali pioviggini. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una temperatura percepita di 18,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 8 km/h provenienti da Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà intorno al 94%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 20,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 17%, e l’umidità scenderà al 67%. Questo renderà la mattinata particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18,5°C, mentre il vento soffierà a 19,4 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 88%, e la probabilità di pioggia salirà, con accumuli che potranno arrivare a 0,82 mm. L’umidità si manterrà attorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 14,2°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di 18,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 12,7°C. La velocità del vento sarà di 14 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno arrivare a 32,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà attorno al 70%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 16,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,2 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, e l’umidità scenderà al 51%. Questo renderà la mattinata più fresca, ma comunque gradevole.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre il vento si attenuerà a 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 42%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo presenterà ancora poche nuvole, con temperature che scenderanno a 12,1°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 67%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Trieste si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato che offrirà momenti di sereno, seguito da un Domenica con un miglioramento del tempo. Sarà opportuno tenere in considerazione le condizioni meteo per pianificare attività all’aperto.

