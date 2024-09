Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 15 Settembre a Triggiano si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un’intensa copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata, con venti moderati provenienti principalmente da ovest-nord-ovest.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto con nubi sparse e si registreranno temperature intorno ai 18,7°C. La probabilità di pioggia sarà presente, con pioggia leggera che inizierà a cadere intorno all’1:00, continuando fino all’alba. La velocità del vento si attesterà attorno ai 20-24 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con pioggia leggera che persisterà fino a mezzogiorno. Le temperature si manterranno tra i 19°C e i 19,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 69%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Si prevede un incremento delle precipitazioni, passando a pioggia moderata intorno alle 13:00, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,27 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre il vento manterrà la sua intensità, contribuendo a un clima fresco e umido.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un graduale diradamento delle nubi e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno a circa 19°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 21 km/h, creando una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da piogge e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo possibile un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Pertanto, si consiglia di prepararsi per una giornata piovosa, ma con la speranza di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 27 % 20.8 ONO max 34.1 Maestrale 54 % 1013 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° prob. 41 % 22.5 ONO max 37 Maestrale 50 % 1012 hPa 6 cielo coperto +18.9° perc. +18.1° prob. 45 % 27.3 ONO max 43.5 Maestrale 50 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.8° perc. +19.4° 0.38 mm 25.8 NO max 33.3 Maestrale 61 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 1 mm 26 NO max 35 Maestrale 75 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.5° 0.52 mm 24.9 NO max 36.7 Maestrale 67 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° prob. 52 % 25 NO max 36.4 Maestrale 60 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 21.9 NO max 33.2 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.