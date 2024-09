Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 22 Settembre a Triggiano si preannunciano favorevoli, con temperature piacevoli e una prevalenza di cieli sereni e poche nuvole. Durante la giornata, si osserveranno variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una copertura nuvolosa che varierà da nubi sparse a cielo coperto. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo poche nuvole nel cielo. La velocità del vento rimarrà leggera, oscillando tra i 8 e i 12 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si presenterà con nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 14 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima comunque gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 22 Settembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature piacevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Sarà quindi un periodo ideale per godere delle attività all’aperto e del clima autunnale che si avvicina.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 9.9 NNO max 15 Maestrale 72 % 1019 hPa 4 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 8.9 NNO max 14.7 Maestrale 78 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° Assenti 8.3 NNO max 8.9 Maestrale 71 % 1019 hPa 10 poche nuvole +23.5° perc. +23.4° Assenti 8.7 N max 6.3 Tramontana 56 % 1018 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 14.4 NE max 10.5 Grecale 54 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° Assenti 10.8 ENE max 9.6 Grecale 60 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22° perc. +21.9° Assenti 7.3 ESE max 8.6 Scirocco 64 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 6.1 SSE max 12 Scirocco 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:44

