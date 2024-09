Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Triggiano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni del tempo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con una temperatura massima che si attesterà intorno ai 21,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa durante tutta la giornata, garantendo ampie schiarite.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +17,6°C. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 54%. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno anche nelle prime ore del giorno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C alle 06:00. La visibilità sarà ottima, grazie alla quasi totale assenza di nuvole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,4°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà intorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016hPa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 21,8°C alle 13:00, con una leggera variazione verso il tardo pomeriggio, quando si prevede una diminuzione a 20°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo poche nuvole che potrebbero apparire nel tardo pomeriggio. La brezza si attenuerà, con velocità del vento che scenderà a circa 8,4km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano indicano una giornata di meteo sereno e mite, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di Ottobre all’insegna della stabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 16.4 NO max 26.9 Maestrale 57 % 1018 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 16.3 NO max 26.8 Maestrale 62 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 17.2 NO max 24.8 Maestrale 61 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 15.8 NO max 19.1 Maestrale 54 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 15.4 N max 16.9 Tramontana 51 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 11.7 NNE max 12.4 Grecale 58 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 2.6 NE max 2.5 Grecale 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 0.8 S max 3.3 Ostro 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.