Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge che si presenteranno durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio prevalentemente sereno e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, Triggiano sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di 24°C. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,11 mm.

Nelle prime ore del mattino, la situazione meteo continuerà a essere instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 05:00. La temperatura percepita scenderà a 21,4°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,6 km/h. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 26,8°C entro le 12:00.

Il pomeriggio di Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 26°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 31 km/h e i 34 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 28%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 21°C intorno alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. Le condizioni meteo si manterranno stabili, con una leggera probabilità di pioggia che si presenterà solo in tarda serata, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una notte di piogge, il weekend si preannuncia soleggiato e caldo, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre le temperature notturne tenderanno a scendere, portando a serate fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +23.2° perc. +23.1° 0.16 mm 21 S max 39.1 Ostro 57 % 1004 hPa 5 pioggia moderata +21.4° perc. +21.5° 2.93 mm 15.6 SSO max 26.2 Libeccio 74 % 1005 hPa 8 cielo sereno +24° perc. +23.6° prob. 13 % 30.5 OSO max 39.3 Libeccio 44 % 1006 hPa 11 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 29.8 OSO max 46.4 Libeccio 32 % 1006 hPa 14 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 1 % 34.1 OSO max 45.5 Libeccio 29 % 1006 hPa 17 cielo sereno +23.2° perc. +22.6° prob. 3 % 28.8 OSO max 38.8 Libeccio 38 % 1007 hPa 20 cielo sereno +21.7° perc. +21° prob. 10 % 27.5 OSO max 46 Libeccio 42 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.84 mm 26.6 ONO max 35.1 Maestrale 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:00

