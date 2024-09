Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +23,2°C e vento da Sud a 21,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 15%, ma aumenterà al 41% verso l’alba, con possibili rovesci e accumuli di 1,43 mm. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, raggiungendo un picco di +26,2°C e cielo sereno. Tuttavia, in serata, si prevede un incremento delle piogge. Sabato inizierà con nubi sparse e temperature di +17,6°C, con piogge leggere nel pomeriggio. Domenica, piogge persistenti al mattino daranno spazio a un miglioramento nel pomeriggio.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +23,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 21,4 km/h proveniente da Sud. Le raffiche di vento raggiungeranno i 40,1 km/h, creando una sensazione di vento fresco. La probabilità di precipitazioni sarà del 15%, quindi non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Proseguendo verso l’alba, alle 01:00, la temperatura salirà leggermente a +23,9°C. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento aumenterà a 28 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 41%, suggerendo la possibilità di qualche rovescio. Alle 02:00, si registrerà pioggia moderata con 1,43 mm di accumulo e una temperatura di +22°C. Il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche fino a 51,7 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 21,8°C. Le condizioni continueranno a migliorare fino a raggiungere un cielo sereno alle 07:00, con temperature che saliranno fino a +24,4°C alle 09:00. Durante queste ore, la velocità del vento si manterrà tra 28 km/h e 32,6 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +26,2°C alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 1%. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere e un abbassamento della temperatura a +21,8°C.

La sera di Venerdì vedrà un incremento della pioggia, con accumuli di 0,11 mm alle 20:00 e 0,35 mm alle 21:00. La temperatura scenderà a +18,7°C alle 21:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 52%. La probabilità di pioggia aumenterà, rendendo la serata piuttosto umida.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +17,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 63%, con una velocità del vento di 28,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 52%, suggerendo la possibilità di qualche rovescio. Alle 01:00, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e una temperatura di +17,4°C.

Durante la mattina, si prevede un incremento della pioggia leggera a partire dalle 08:00, con accumuli di 0,18 mm. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento si manterrà tra 20,7 km/h e 21,2 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 49% alle 09:00.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà instabile con nubi sparse e temperature che varieranno tra 19,8°C e 20,6°C. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 26%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 28,5 km/h.

La sera di Sabato continuerà a presentare piogge leggere, con accumuli di 0,12 mm alle 20:00 e 0,17 mm alle 21:00. La temperatura scenderà a +18,7°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 59%.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si aprirà con piogge leggere e una temperatura di +18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 69%, con una velocità del vento di 19,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli di 0,33 mm.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia persisteranno, con temperature che varieranno tra 17,5°C e 19,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 31,1 km/h alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, rendendo il cielo grigio e umido.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con temperature che saliranno fino a 20,1°C alle 15:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e la probabilità di pioggia continuerà a essere presente.

La sera di Domenica porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C. La velocità del vento si ridurrà, creando condizioni più tranquille.

In conclusione, il fine settimana a Triggiano si presenterà variabile, con un Venerdì inizialmente piovoso, un Sabato instabile e una Domenica che offrirà un miglioramento parziale. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, specialmente per Sabato e Domenica, dove le piogge potrebbero influenzare i programmi.

