Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature intorno ai +21,5°C. Il vento soffierà a 8,9 km/h da Sud. Durante la mattina, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con temperature che raggiungeranno +23,7°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con massime di +25,5°C e un aumento della velocità del vento fino a 18 km/h. Martedì, il cielo sarà coperto al 94% con temperature di +22,2°C e una probabilità di precipitazioni del 56%. Mercoledì, il cielo sarà nuvoloso, ma si prevede un miglioramento serale. Giovedì, il clima sarà variabile con temperature gradevoli e nuvolosità.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si attesterà attorno ai +21,5°C, con una temperatura percepita di +21,4°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 17,4 km/h. L’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 36% entro le 06:00. La temperatura salirà fino a +23,7°C alle 08:00, con una leggera brezza da Sud-Est. L’umidità si attesterà intorno al 53% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, con una copertura che varierà dal 72% al 84%. Le temperature massime toccheranno i +25,5°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai +24,9°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18 km/h con raffiche fino a 21,4 km/h. L’umidità si manterrà tra il 53% e il 58%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% alle 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 13,8 km/h. L’umidità salirà al 74% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Martedì 24 Settembre

Nella notte di Martedì 24 Settembre, il cielo sarà coperto al 94% con temperature che si aggireranno intorno ai +22,2°C. La velocità del vento sarà di 13,2 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 26,3 km/h. L’umidità si attesterà al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Si prevede una probabilità di precipitazioni del 56%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 2% entro le 07:00. Le temperature saliranno fino a +25°C alle 08:00, con una leggera brezza da Sud-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà al 55% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere nuvoloso, con una copertura che varierà dal 36% al 67%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,3°C alle 13:00 e si manterranno attorno ai 26,8°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 19,4 km/h. L’umidità si attesterà tra il 48% e il 71%.

Nella sera, il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C alle 21:00. La velocità del vento diminuirà a 10,5 km/h, con una pressione atmosferica che salirà a 1014 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 19%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si aggireranno intorno ai +23,4°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 16,3 km/h. L’umidità si attesterà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 99% entro le 09:00. Le temperature saliranno fino a +25,4°C alle 09:00, con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 41% e la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, con una copertura che varierà dal 23% al 48%. Le temperature massime toccheranno i +26,3°C alle 11:00 e si manterranno attorno ai 24,8°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,5 km/h con raffiche fino a 12,3 km/h. L’umidità si manterrà tra il 46% e il 55%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 9% alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,9°C alle 21:00, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 8,4 km/h. L’umidità salirà al 60% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 12,4 km/h. L’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 7% entro le 01:00. Le temperature saliranno fino a +24,5°C alle 08:00, con una leggera brezza da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 47% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 39% al 67%. Le temperature massime raggiungeranno i 25,9°C alle 09:00 e si manterranno attorno ai 26,2°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 15 km/h. L’umidità si attesterà tra il 40% e il 54%.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C alle 22:00. La velocità del vento diminuirà a 8,3 km/h, con una pressione atmosferica che salirà a 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da nuvolosità e temperature gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, soprattutto in serata, quando la probabilità di pioggia potrebbe aumentare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.