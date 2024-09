Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Lunedì 2 Settembre a Udine si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e gradevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una percentuale di copertura intorno al 38-49%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +23,7°C alle 06:00 e che saliranno fino a raggiungere i +34,3°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a quella effettiva, con valori che varieranno tra i +23,3°C e i +32,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà ulteriormente, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 14-22%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 13:00 con +35°C, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio, attestandosi intorno ai +32,7°C alle 16:00. La percezione della temperatura sarà comunque piacevole, con valori che si manterranno intorno ai +31,4°C.

In serata, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura intorno al 8-17%. Le temperature caleranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +21,4°C alle 21:00 e ai +21°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Udine prevedono una giornata all’insegna della stabilità e della gradevolezza, con un progressivo diradarsi delle nubi e temperature che si manterranno su valori estivi. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si attesteranno su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.7° perc. +22.2° prob. 2 % 8.9 N max 8.5 Tramontana 47 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° Assenti 9.4 NNE max 9 Grecale 49 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 7.5 NNE max 9 Grecale 47 % 1012 hPa 9 nubi sparse +32.1° perc. +30.7° Assenti 2.5 S max 2.6 Ostro 28 % 1012 hPa 12 nubi sparse +34.8° perc. +32.9° Assenti 9.9 SSO max 11.9 Libeccio 21 % 1011 hPa 15 poche nuvole +33.8° perc. +32.1° Assenti 13.5 SSO max 10.7 Libeccio 23 % 1010 hPa 18 poche nuvole +24.3° perc. +24.2° Assenti 10.4 ESE max 12.8 Scirocco 55 % 1013 hPa 21 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 2.1 NNO max 3 Maestrale 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:38

